طفل يقتل جدته ثم يموت انتحارا والجد يقف متفرجا

جهينة نيوز

أقدم طفل من الولايات المتحدة في الحادية عشرة من عمره على قتل جدته التي تتولى تربيته مع جده في ولاية أريزونا

وعلل الجدّ عملية القتل بأنه والجدة أمضيا النهار يطلبان من الطفل ترتيب غرفته لكنّ هذا الأخير تعنّت في الرفض، بحسب ما قاله للشرطة.

مضيفاً" “كنا نشاهد التلفاز؛ عندما أخذ الطفل سلاحي، وقتل جدته بطلقة في الرأس قبل أن ينتحر”

وفي تصريح لناطق باسم شرطة أريزونا" لزوجين كانا جالسين على أريكة، عندما باغتهما الصبي من الخلف، وأطلق الرصاص على جدته بواسطة سلاح تابع لجده"

وأضاف المصدر الأمني: “أراد الجد أن يلاحق الطفل؛ لكنه قرّر أن يسعف زوجته أولًا، فانتهز الحفيد الفرصة لينتحر بواسطة السلاح”.

وفُتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الحادثة