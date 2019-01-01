بِدء محاكمة أكبر تاجر مخدرات في العالم في ظل حماية مشددة لهيئة المحلفين

جهينة نيوز

بدأت في ولاية نيويورك الأمريكية محاكمة زعيم إحدى أقوى عصابات تجارة المخدرات في العالم يواكين غوسمان لويرا الملقب بـ “إل تشابو”

ويعتبر " إل تشابو" أقوى تاجر مخدرات منذ وفاة بابلو إسكوبار في 1993، هادئ البال ومتنبهًا لما يحصل حوله.

وقد قامت عصابته بتهريب أكثر من 154 طنًا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن كميات كبيرة من الهيرويين والميثامفيتامين والماريغوانا تقدر قيمتها بـ14 مليار دولار.

وقد تم تسليم" إل تشابو" لأمريكا منذ ما يقارب العامين وفي حالة إدانته سيتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة وستبقى أسماء هيئة المحلفين طي الكتمان مع مرافقة يومية تقدر بـ 20 عنصر مسلح مع كلاب مدربة في طريقهم إلى المحكمة الخاضعة لتدابير حماية مشددة.

ويؤكد المدعون أنهم قادرون على إثبات تخطيطه لـ 37 عملية اغتيال فيما لم يقرر بعد المحلفون إن كات الأدلة تدينه أم لا بـ11 تهمة رئيسة، من بينها الاتجار بالمخدرات وتوزيعها وحيازة أسلحة نارية وغسل أموال