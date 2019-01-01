هيونداي و كيا: سيارات تعمل بالطاقة الشمسية في 2019

جهينة نيوز

كشفت شركتا تصنيع السيارات الشهيرتان "هيونداي" و"كيا" الكوريتان الجنوبيتان نيتهما إطلاق سيارات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية للأسواق العالمية خلال عام 2019.

وأشارت الشركتان بحسب ما نقله موقع "موتور أوثورتي" المتخصص في أخبار السيارات، إلى أنها ستدعم سياراتها بألواح شمسية يتم تثبيتها إما على السقف أو غطاء المحرك الخاص بالسيارات.

وقالت "هيونداي" و"كيا" إن السيارات ستكون "هجينة"، بمعنى أنها ستعمل بالوقود أو الكهرباء، بجانب عملها بالطاقة الشمسية، أي أن ألواح الطاقة الشمسية، ستساهم فقط في تقليل الاعتماد على الوقود أو الكهرباء.

وستعمل الألواح الشمسية المثبتة على سقف أو غطاء محرك السيارة على توليد الكهرباء، لشحن بطاريات السيارة لمدة أطول، ولضمان استمرار عملها في فترات الليل.

وتعمل الشركتان على 3 أنواع مختلفة من أنظمة شحن الطاقة الشمسية، وهي: نظام "السقف الشمسي السيلكوني"، ونظام "السقف الشمسي شبه الشفاف"، ونظام "الغطاء الشمسي الخفيف الوزن"، الذي يتم وضعه على جسم السيارة بالكامل.

وأوضحت أن النظام الأول يمكنه تعزيز السيارات الهجينة، وشحن ما يصل نسبته من 30% إلى 60% من قدرة عمل البطارية في اليوم الواحد، بحسب ظروف الطقس المحيطة.

أما المنظومة الثانية، فستدعم سيارات الوقود، بحيث تمنح قائدها رؤية بانورامية، وستحافظ على استهلاك الوقود بصورة كبيرة، وتقليل الانبعاثات الخارجة من السيارة.

أما النظام الثالث، فهو سيكون مخصص للسيارات صديقة البيئة، ولا يزال قيد الدراسة، حيث سيجعل السيارة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية من دون الحاجة إلى أي نوع وقود آخر.

ومن المتوقع أن يتم طرح النماذج الأولية من تلك السيارات في الأسواق العالم في نهاية عام 2019.