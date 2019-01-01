أنصار الله تصد هجوما عسكريا "للتحالف" في جيزان

جهينة نيوز

دارت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وعناصر جماعة "أنصار الله" اليوم الثلاثاء في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" بأن "الجيش اليمني نفذ هجوما واسعا استمر ثلاثة أيام باتجاه مواقع قبالة جبل قيس في جيزان".

وأضافت بأن العشرات من الجيش اليمني بينهم قيادات سقطوا بين قتيل وجريح خلال تصدي "أنصار الله" للهجوم وأعطبت آلية عسكرية.

في سياق آخر استهدف مقاتلو "أنصار الله" بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مركز القيادة السعودي قبالة موقع السديس في قطاع نجران.

وجدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة على مقربة من الحدود اليمنية السعودية.

وحسب مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" شن طيران التحالف أربع غارات على منطقة مران في مديرية حيدان جنوب غربي صع