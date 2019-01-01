ايران: اطلاق ناجح لصواريخ "شلمجة" والمنظومة الصاروخية "طبس"

جهينة نيوز

إستمرت مناورات الدفاع الجوي الايراني "الولاية 97" اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، باطلاق ناجح لصواريخ "شلمجة" والمنظومة الصاروخية "طبس".

وفي هذه المناورات تم وبنجاح اطلاق صواريخ شلمجة "ارض –جو" نحو الاهداف الجوية بعد دخولها منطقة المناورات ودمرتها.

کما تم في هذه المرحلة من المناورات اطلاق صواريخ من المنظومة الصاروخية ذات المدى المتوسط "طبس" التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري حيث دمرت الاهداف المعادية المفترضة بعد دخولها منطقة العمليات.

واشار المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي "الولاية 97" العميد محمود موسوي الى نجاح عملية اطلاق صواريخ "شلمجة" والمنظومة الصاروخية "طبس" واضاف، ان تصنيع واستخدام هذه المعدات بتكنولوجيا متطورة مؤشر الى انه لا عقبة امامنا وبامكاننا تلبية جميع حاجاتنا اعتمادا على طاقاتنا الداخلية.