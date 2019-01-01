ترجمان الأشواق في طريقه إلى العرض قريباً

جهينة نيوز

انتهى فريق إخراج مسلسل ترجمان الأشواق من استكمال كتابة وتصوير التعديلات الجديدة التي تم إعدادها من قبل الكاتب بشار عباس.

فأضيف عدد من المشاهد إلى العمل ليكون مناسباً للعرض قريباً ، والآن تستكمل العمليات الفنية من مونتاج وتصحيح لوني ومكساج بما يكفل تقديم عمل أكثر تميزاً فنياً وفكرياً.

يذكر أن المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم عباس النوري ، غسان مسعود ، فايز قزق ، شكران مرتجى ، سلمى المصري ، ثناء دبسي وسعد مينا، وهو من إخراج محمد عبد العزيز.

ويتناول المسلسل قصة رجل سوري يقوم برحلة للبحث عن ابنته المختطفة خلال الأزمة ، وهي رحلة البحث عن الذات والمستقبل.