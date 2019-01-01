خرق واحد تسجله روسيا في منطقة خفض التصعيد بسوريا

الثلاثاء, 6 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:38 | سياسة, عالمي

خرق واحد تسجله روسيا في منطقة خفض التصعيد بسوريا

جهينة نيوز

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة خرقا واحدا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظة اللاذقية، في حين لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 400 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى قرية السويسة بريف القنيطرة.

وبشكل عام، تم تنفيذ 1983 عملية إنسانية وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3103.63 طن.

وخلال الــ24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا