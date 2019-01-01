مهرجان التسوق بكرا احلى :سياحة واقتصاد وتفاعل اجتماعي

جهينة نيوز

حماة : مختار سلهب

في موقع أثري جميل جمع التراث مع الأصالة ضمن خان رستم باشا بمدينة حماة في لوحة أنيقة رسم النشاط السياحي خطوطه الجميلة بين احجارها القديمة وتنفس المواطن شيئا من التفاؤل في ظل وضع معيشي صعب عندما وجد تظاهرة اقتصادية مفرحة من خلال مهرجان التسوق بكرا احلى الذي حل ضيفا لمدة قصيرة بدورته الثالثة ووجد الكثيرين بانتظاره.

تخفيض اسعار

زار موقع جهينة المهرجان ليشارك متابعيه تفاعلهم اليومي وعبر لقاءات متنوعة مع المشاركين والزوار والمنظمين في هذه التظاهرة الاقتصادية والاجتماعية التي تقام في موقع سياحي يمثل معلما مهما في حماة ويستقطب مئات الآلاف من الزوار على مدار السنة وله أهمية سياحية كبيرة وبالتالي حقق العديد من الأهداف بوقت واحد فقد رأى المشاركون ومنهم زهري كيلاني وخالد حازم واحمد بغجاتي مسلم سبسبي وعمار الاسود ومحمد الحافي وإبراهيم شحادة و ماهر البظ وذو الفقار وقاف وعبد الرحمن عثمان ان ظاهرة المهرجانات التفاعلية لها الكثير من الايجابيات اهمها التواصل بين المنتج والمستهلك مباشرة دون اي وسيط وتلمس علامات الرضا والنجاح وتلقي الملاحظات لتحسين الأداء والجودة والتعرف على الرغبات الجديدة وحاجة المستهلك المرغوبة لتأمينها ما يعزز النشاط الاقتصادي والاجتماعي خاصة بوجود شركات ومؤسسات من خارج المحافظة لها سمعة عريقة في عالم الصناعة والإنتاج وتحظى بثقة المواطن.

واشار المشاركون إلى التخفيضات السعرية والهدايا التي يتم التشجيع عبر ها في المهرحانات للمستهلكين بزيادة كمية المبيعات تحقق غايات متنوعة كتخفبف العبء المادي على المواطن بحسومات تتراوح بين 20% وتصل إلى أكثر من 50% لدى البعض وهذا لا يعني الخسارة او ان المنتج يربح كثيرا خارج وقت المهرجان بل هناك وفر من تقليل حلقات الوساطة التجارية وتصريف سريع بربح قليل وعمل خيري وتنشيط سياحي ترفيهي وتواصل اجتماعي ودعم نفسي يعيد الابتسامة والاشراق إلى شفاه ووجوه انهكتها قسوة ظروف الحرب والأزمات المرافقة لها ويحفز على استمرارية ثقافة التسوق وتحريك المال ولو كان بمبالغ بسيطة بنظر البعض.

تنوع

المتسوقون ومنهم بهاء وياسمين وابو مصطفى وعبد الوهاب وام عمار التي اصطحبت اطفالها اليافعين قالوا ان المهرجان بات من ضروريات الحياة خاصة لأصحاب الدخول القليلة كالعمال والموظفين والفقراء الذين ينتظرون بفارغ الصبر فسحة امل تؤمن بعض احتياجاتهم بأسعار منخفضة وتشكل متنفس لقضاء بعض الوقت مع الناس في مكان جميل لان الغالبية لا تملك المال المخصص للترفيه ويمكنها في المهرجان ممارسته مجانا لعدم فرض رسم دخول او عوائق.

وذكر المتسوقون ان تنوع المواد المعروضة في مكان واحد يوفر الكثير من الجهد والتعب ويزيد من فرص الاختيار بما يلبي حاجة الاسرة من المواد الغذائية والمنظفات والعصرونية والادوات الكهربائية والمشغولات اليدوية والسجاد والحبوب والبقوليات وغيرها والاهم التشويق الي يتجلى بالمسابقات على اجهزة الطاقة الشمسية والدراجات النارية والجوالات وغيرها 'ن الهدايا القيمة الحقيقية.

تدخل إيجابي

وكان للقطاع العام دور مميز في المهرجان وما سبقه من مهرجانات سابقة ففي جناح السورية للتجارة تنوعت الأصناف المعروضة وبين مدير فرع السورية للتجارة في حماة بسام سلامي ان ما يحقق رغبة المواطن ويخفف عنه العناء يجده في القطاع العام الذي لم ولن يتأخر عن ممارسة التدخل الإيجابي لمصلحة المستهلك لانه أساس النجاح في العمل وعليه تبنى السياسية الاقتصادية والاجتماعية ونسعى في السورية للتجارة لتوفير كافة احتياجات المواطنين وزيادة منافذ البيع المباشر والتوسع جغرافيا بكل الإمكانات المتاحة.

وتقدم الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماة عروضها المميزة للمواطنين مع بداية موسم الشتاء بعرض السجاد الصوفي ذي الرسوم والنقوش الرائعة بأسعار 8700 ليرة للمتر المربع نقدا و9200 تقسيطا ولافضل اصناف السجاد المصنع من الصوف النقي 100 %والمعالج ضد الحشرات ويدوم طويلا.

كما ساهمت منشاة دواجن حماة بحضور ها وعرض منتجاتها من بيض الدجاج الطازج واللمميز بالحجم والسعر مترافقا مع اقفاص الدجاج البياض لاطلاع المستهلك على نوعية الطعام وصحة الطيور المراقبة طبيا وجودة الانتاج واتساع رقعة المناطق التي توزع لها المنشأة انتاجها حسب قول مديرها العام الدكتور اياد العبدالله الذي اكد ان تزايد الطلب على البيض يحملنا مسؤولية الحرص على استمرارية النجاح والتحسين

. بيئة مشجعة

وعبر مدير عام مجموعة الفجر للمعارض والمؤتمرات الدولية فراس عردوس عن امله بتوفير بيئة مشجعة للعمل الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد النجاح الذي تحقق في سورية وحماة من خلال المهرجانات المتلاحقة مشيراً إلى ان هذا المهرجان الثالث في ذات المكان وتزايد عدد المشاركين إلى 60 مؤسسة وشركة صناعية وتجارية حيث يؤمه آلاف الزوار يوميا و.يستمر المهرجان من 29/10/2018 حتى 9/11/2018 ويفتح ابوابه للزوار من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساءً موضحا ان المجموعة تسعى للربط الاجتماعي والاقتصادي والسياحي بين فئات المجتمع وتؤمن للجميع اغلب مستلزمات النجاح للفوز بالثقة والحضور الفعال وتعزيز خبرتها التي واظبت على تنميتها عبر خمسة وعشر ين عاما في تنظيم المهرجانات والمعارض المحلية والدولية.