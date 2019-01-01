فيسبوك وإنستغرام يحققان في التدخل بالانتخابات الأمريكية المقبلة

جهينة نيوز

تم حذف أكثر من 100 حساب على إنستغرام وفيسبوك لمحاربة "التدخل" في الانتخابات الأمريكية.

وقال بيان على فيسبوك: "عثرت تحقيقاتنا في مراحلها المبكرة على 30 حسابا على "فيسبوك" و 85 حسابا على "إنستغرام" قد تكون مشاركة في نشاط كاذب منسق، وقمنا بحظرهم فورا ونجري الآن تحقيقا شاملا".

وتفيد التقارير أن معظم هذه الحسابات على فيسبوك كانت باللغات الفرنسية والروسية، وحسابات على إنستغرام أغلبها كانت باللغة الإنجليزية.

يشار أن شركة فيسبوك تقوم عادة بإجراء تحليل أكثر تفصيلاً للبيانات قبل نشر معلومات. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن يومًا واحدا بقي قبل بدء الانتخابات، قررت الشركة إخبار مشاركيها بالحقائق المعروفة حاليًا. يلاحظ أن مزيدًا من المعلومات تتعلق بالتحقيق سيتم نشرها لاحقًا.

وأعلن مسؤولون تنفيذيون في شركة "فيسبوك"، سابقا، أن الشركة ستحظر نشر المعلومات الخاطئة بشأن شروط التصويت في الانتخابات وكذلك التقارير الزائفة عن العنف أو طول طوابير الانتظار عند مراكز الاقتراع قبل وأثناء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة الشهر المقبل، وذلك في أحدث محاولة من الشركة للحد من التلاعب بالأصوات من خلال منصتها.

وتجري الانتخابات، يوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أول انتخابات نصفية في ظل الرئيس دونالد ترامب.