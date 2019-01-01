42 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة يوم أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 49 ألف سهم موزعة على 93 صفقة بقيمة تداولات بلغت 42 مليون ليرة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 5 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6295 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.06%.‏

وكان لسهم بنك البركة - سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 14 ألف سهم بقيمة تداول 20 مليون ليرة من خلال 19 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1361 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.6%، ومن ثم جاء سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 7 ملايين ليرة من خلال 18 صفقة ليغلق سهمه على سعر 951 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة1.35%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول 11 ألف سهم بقيمة تداول 6 ملايين ليرة من خلال 29 صفقة ليغلق سهمه على سعر 664 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97%.‏

في حين لم تتم أي صفقة على كل من البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب،بنك الأردن - سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين،الشركة المتحدة للتأمين.‏