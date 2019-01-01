هادرسفيلد يحقق فوزه الأول ويتخلص من المركز الأخير

الثلاثاء, 6 تشرين الثاني 2018 الساعة 10:50 | رياضة, كرة القدم

هادرسفيلد يحقق فوزه الأول ويتخلص من المركز الأخير

جهينة نيوز

تخلص هادرسفيلد من المركز الأخير بتحقيقه للفوز الأول هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على ضيفه فولهام 1-صفر امس الإثنين في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويدين هادرسفيلد بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل مدافع فولهام الغاني تيموثي فوسو منساه بالخطأ في مرمى فريقه عندما تابع كرة عرضية برأسه داخل الشباك في الدقيقة 29.

وانتظر هادرسفيلد حتى المرحلة الحادية عشرة لتحقيق فوزه الأول والتخلص من المركز الأخير بعدما رفع غلته إلى 6 نقاط وصعد إلى المركز الثامن عشر، تاركا المركز الأخير لفولهام الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم والخامسة توالياً.

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