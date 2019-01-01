امير قطر يكشف تأثير "الحصار الرباعي" على بلاده!

جهينة نيوز

كشف أمير قطر تميم بن حمد عن مدى تأثير الحصار الخليجي على بلاده، وذلك في كلمة ألقاها اليوم أمام البرلمان القطري.

وقال تميم بن حمد، "نجحنا إلى حد كبير في تجاوز آثار "الحصار" الرباعي"، وإن "الاقتصاد القطري ازداد قوة نتيجة للأزمة الدائرة مع دول عربية أخرى" حسب "رويترز".

وأضاف أن "تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط ساعد في التغلب على أثر العقوبات المفروضة من دول عربية أخرى".

وأكد أمير قطر أن "الأزمات تمر"، مبديا أسفه لاستمرار النزاع مع دول عربية أخرى.

ويذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.