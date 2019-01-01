منظومات "إس 400" ومقاتلات "سو 35" الروسية إلى الصين قريبا

جهينة نيوز

أعلن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، فيكتور كلادوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستكمل عقد توريد 24 مقاتلة من طراز "سو-35"، و"إس-400" إلى الصين في الوقت المحدد.

وقال كلادوف لوكالة "سبوتنيك" خلال معرض جوهاي: "كل شيء يسير وفقا للمواعيد النهائية المتفق عليها. وسيتم تنفيذ العقد في الوقت المحدد".

وكانت روسيا وقّعت مع الصين اتفاقيات بشأن توريد أسلحة مختلفة ومنها بحرية وجوية وأرضية.

من الجدير بالذكر أن التعاون بين الصين وروسيا على الصعيد العسكري في تطور مستمر، وكان آخرها المناورات والتدريبات العسكرية التي شاركت فيها القوات الصينية في روسيا خلال مناورات "الشرق 2018".