تعطيل جميع وزارات الكويت عن العمل وتعليق الملاحة الجوية!

جهينة نيوز

أعلنت دولة الكويت صباح اليوم الثلاثاء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية عن العمل وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها بموقع تويتر إنه "بناء على تعليمات مجلس الوزراء تعطل اليوم الثلاثاء الموافق 6-11-2018 جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية".

وبناء على تعليمات المجلس أيضا، أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، فيما أعلنت وزارة الصحة أن اليوم يعتبر عملا في المستشفيات، بناء على ذات القرار.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وحرصا على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء ٦/١١/٢٠١٨ واعتباره عطلة رسمية".

وأضافت: "مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة".

​وكانت الكويت تعرضت لأمطار غزيرة مساء أمس، وامتدت حتى ساعات متأخرة فجر اليوم.