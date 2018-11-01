85 مليون ليرة أضرار العاصفة وجلّها في بانياس

جهينة نيوز

بلغت قيمة الأضرار التي تكبدها مزارعو طرطوس جراء العاصفة التي شهدتها المنطقة الساحلية في الأسبوع الماضي وبحسب اللجنة المشكلة من قبل مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين أكثر من 85 مليون ليرة “خلال يوم واحد” تركز معظمها في منطقة بانياس.

وتنوعت الخسائر حسب صحيفة البعث بين إتلاف وتمزق لفات النايلون وتلف المحاصيل للزراعات المحمية لمحاصيل الخيار والفليفلة والفاصولياء والكوسا وغيرها، حيث شهدت المنطقة تنيناً هوائياً أدى لاقتلاع الهياكل الحديدية للزراعات المحمية ومنها البيوت المحمية المخصصة للبندورة في بعض قرى طرطوس، إضافة لقرى ريف بانياس، حيث تنشط هذه الزراعات بكثرة وتشكل مصدر دخل ربما الوحيد لمئات العائلات في هذا الريف.

وتم تقدير عدد الأنفاق المخربة بسبب هذا التنين بأكثر من 222 نفقاً، في حين تجاوزت المساحة المخربة بأكثر من 90200 م2 في كلا الريفين وتراوحت نسبة الضرر ما بين 50 -70 % في حين قدرت اللجنة المشكلة كميات الأنتاج المفقود بأكثر من 195 طناً من هذه المحاصيل.

بكل الأحوال ليست المرة الأولى التي يتكبد مزارعو الساحل الخسائر الفادحة جراء العواصف المطرية أو ما تشهده المنطقة من تنين يحصد الأخضر واليابس وما بينهما من هياكل حديدية وغيرها، ورغم تشكيل اللجان المكلفة بأعمال حصر الأضرار وتقديرها إلا أن ما يطمح إليه مزارعو المحميات البلاستيكية وبسبب فوضى وغلاء مستلزمات الإنتاج والأدوية وقلة تصريف المنتج وانعدام التصدير للأسواق الخارجية هو أن يتم تشميلهم بالصندوق الوطني للتعويض عن الكوارث الطبيعية.