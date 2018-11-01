أبراج يوم الثلاثاء 2018/11/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 9/6:حساس، شفاف، معبر، صريح، تحب العلاقات والعمل الجماعي تعتمد على استقرار الأهداف بدائرة الصداقات والعائلة،عندك قدرة على إخراج طاقاتك بتحليل مميز، تتعاطف مع الأمور بكثير من الصدق والأمانة، بالأشهر القادمة تصرفاتك غير مستقرة صعوبة بانجازات تخص الأمور المالية أو تحصيل مادي،على صعيد الحياة الاجتماعية لطيفة وسعيدة، للبعض تنقل وسفر ،وللبعض تسمع وعود جديدة، الحظ المالي الك.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تعاني من تعب تميل للانفعال والتسرع ربما بسبب تأخير مواعيد لاتسبب لنفسك أزمة وتتعب روحك خاصة بمعاكسة أو خصم أو ظرف طارئ على صعيد شراكة مع انتقال القمر لبرج العقرب الوضع أفضل تتكيف مع ظروف جرب تصحح الأخطاء ولا تتردد في تراجع عن قرار سببه حزن وكآبة، الأيام القادمة أفضل على صعيد سير الأمور انتبه على صحتك.

برج الثور:مشغول وقادر على التحرك في عدة اتجاهات انتبه من تشتت الأفكار والطاقة أبدأ باكرا وخليك دقيق بواجباتك ولو شعرت بضغط الروتين انت تحتاج لمساعدة بعض الأصدقاء والمقربين، مساء تركز على الشراكة طباعك متقلبة وصعبة انتبه من مشاكل قانونية أو زوجية لا تعرض شراكتك للخطر سواء شراكة العمل أو العاطفة لا تتعاطى كثيرا واترك عقلك يستريح.

برج الجوزاء: معنوياتك عالية تطمح لتحقيق هدف وتعويض أي جزء ضاع منك خليك جريء على كل الأصعدة، اليومين القادمين عندك ارهاق وشعور بتراجع المعنوي والصحي لا تخاطر واطلب تعاون من محيطك ولا تقصر بأدائك تعامل بلطف ووظف كل طاقاتك بما تفعل انظر إلى عملك نظرة حب وتفاؤل.

برج السرطان :تجدد أهدافك ولليوم الثاني تعاني من ضيق على صعيد عائلي قدم عون بأقصى طاقاتك لخدمة العائلة حتى تدخل البهجة بقلوب أفراد عائلتك، مساء بانتقال القمر لبرج العقرب تحسن أفضل وتسيطر على الأوضاع وتشعر بتحسن تحقق أشياء ترغبها وتبحث عن مصدر مالي أو طرق لتمويل خاص الحظ يؤدي دوره معك لا تتسرع حتى ما تفشل، صوتك مسموع في سهرة أو لقاء مساء.

برج الأسد : علاقات الداعمة مصالح شخصية عن طريق الآخرين عندك همة كبيرة ودقة بالعمل لقاءات اتصالات ومقابلات تخليك حائر ومترقب، و مساءتدخل بفترة متعبة ببراعتك تتمكن من تحول أي شيء سلبي لهدوء ممكن يكون في نزاع من قبل البعض على صعيد عائلي أو شخصي لو شعرت ببعض التوترتجاه مسألة عائلية أو منزلية خليك منتبه قدر الإمكان على صحتك وللبعض اعطال وتصليحات.

برج العذراء :نهار يحمل لك فرصة مالية تبحث عن طريقة تجد بواسطتها تأمين مادي لايخلو نهارك من مصاريف طارئة أو توظيف مالي، لكن المساء وبكرا بانتقال القمر من برج المال لبرج الحركة تنشط حركيا تتواصل وتقوم بمقابلات ودراسات ناجحة تناقش مسائل هامة .

برج الميزان:القمر يؤثر بشكل كبير على شخصيتك نهار مناسب لتوصل لتفاهم وتناغم بين طموحاتك،وبانتقال القمر من عندك تحصل على انفراجات مالية تتوضح لك بعض الأمور الحظ لا يتخلى عنك وفي تحسن قادم الك على جميع الأصعدة المالية والمعنوية .

برج العقرب:حاول تستريح أعصابك متعبة من خيبات الأمل تعاني من تأخير معاملاتك تستاء من التباس أو ضياع أشياء وتميل للعزلة، من بعد الظهر وبوصول القمر لبرجك تكتشف بعض الأمور الغامضة غافلة عنك استعد لتفتح صفحات جديدة وتدفع بمصالحك.

برج القوس:تتمتع بجاذبية تتحرك حتى تحقق مرادك يتجمع الأصدقاء معك ، استفيد من نهارك لتقطف ثمار جهودك، مساء تعاني من سوء تفاهم أو سوء تواصل أجواء ضاغطة الأفضل أن تساير قد تستمع أخبار متكتمة ومفاجئات مربكة لا عليك سوا الهدوء والصبر وعدم الانتقاد والتزام الصمت يساعدك كثيرا .

برج الجدي :صباحا عندك تعب على صعيد العمل تناقضات والتباس لا تترك الأمور تتطورعلى نفسها تعاون وحاول تتفاهم مع الآخرين وحافظ على صورة جيدة ،مساء عندك تنوع بمجال الصداقات ودعوات والحفلات ينجذب اليك الأصدقاء بطريقة أو بآخرى تستقبل وتودع تلتقي بأصدقاء تتعرف على أشخاص جدد.

برج الدلو:نهارك ديناميكي وتوسع بالآفاق عن طريق سفر أو اتصال لأماكن بعيدة تستمد قوتك من العقل رغم فيض العاطفة عندك ومع انتقال القمر لبرج العقرب تركز أكثر على عملك تتكلف بمهمة أو مسؤولية تتحمس للقيام بعمل مع الآخرين ينطلب منك بعض الانضباط والهدوء والالتزام حتى تحافظ على مكانتك العملية.

برج الحوت: تعيد الأمور على ما كانت عليه وتلطف الأجواء وتقوم ببعض تغيرات مطلوب قليل من تضحية وتنازلات حتى تفاوض بليونة على صعيد أمور مالية مشتركة من تعويض أو استحقاقات، مساء تكون بأجواء أفضل وحظوظ أقوى لاتقف مكتوف الأيدي عزيمتك قوية تسمع خبر يسعدك وفي انفراج لبعض الأوراق والمعاملات وتفكر في السفر أو تستقبل زوار .