قيادي يمني يقوم بجولة ميدانية في قرب الحديدة ويحرق مدرعات العدوان بالولاعة

الثلاثاء, 6 تشرين الثاني 2018 الساعة 00:08 | سياسة, عربي

قيادي يمني يقوم بجولة ميدانية في قرب الحديدة ويحرق مدرعات العدوان بالولاعة

جهينة نيوز

قام عضو المكتب السياسي لـ حركة أنصار الله ضيف الله الشامي بجولة ميدانية في منطقة الفازة بجبهة الساحل الغربي ليكشف زيف ادعاءات أبواق إعلام العدوان عن احتلال مديريات الحديدة الساحلية .

وأكد الشامي أن مصير الغزاة في الساحل سيكون نفس مصير آلياته ومدرعاته التي يحرقها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية وأن من يحاول أن يدنس الأرض اليمنية بطغيانه وإجرامه وبطشه فإن مصيره الإحراق

وأضاف عضو المكتب السياسي أن العدوان عجز أن يصل رغم سلاحه المدجج وآلياته الحديثة والتي عددها أكثر من عدد جنوده.

ونشر الشامي على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد وهو يحرق إحدى المدرعات العسكرية الإماراتية في منطقة الفازة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مدينة الحديدة.

وثمن الشامي بطولات مجاهدي الجيش واللجان الشعبية مقبلاً أقدام المجاهد اليمني الذي مرغ أنف العدو في تراب الساحل الغربي وداس أسطورة الصناعات الأمريكية وأعاد اعتبار هذا البلد الذي يحسب له العدو ألف حساب


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