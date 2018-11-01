مصر تعتذر رسمياً من العراق

جهينة نيوز

اعتذر السفير المصري لدى بغداد علاء موسى، الاثنين، عما تعرض له وفد إعلامي عراقي من مضايقات واحتجاز في مطار القاهرة على الرغم من حضوره بدعوة رسمية من اتحاد المنتجين العرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب ، "إن سفير جمهورية مصر العربية في بغداد قدم الاعتذار إلى الوزير محمد علي الحكيم عما تعرض له الوفد العراقي من مضايقات في مطار القاهرة".

وأضاف أحمد محجوب أن "الوزارة استقبلت السفير المصري الذي وعد بألا يتكرر مثل هذا الإجراء مستقبلا".

يذكر أن السلطات المصرية احتجزت يوم الأحد في مطار القاهرة وفدا إعلاميا عراقيا كان قد وصل لمصر للمشاركة في مهرجان اتحاد المنتجين العرب.