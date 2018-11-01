نسرين طافش تصف أيمن زيدان بالعنيد

جهينة نيوز

نشرت الممثلة السورية نسرين طافش على صفحتها في موقع الإنستغرام ، صورة لممثل أيمن زيدان.

وقالت طافش : "إنه العنيد .. هكذا اسميه .. وكم تشبهه حقاً هذه الصورة بين تقاسيم وجهه المعبرة عن ألف حكاية بفصول لم تروى بعد ، ترنو عيناه الشجاعتين اللتين تحملان شرارة الشغف متقدة رغم أنف ما كان ، وما هو كائن وما سوف يكون .. هو أحد ابرز أسباب الانطلاقة الكبرى في نهاية رجل شجاع ثم أخوة التراب وغيرها والكثير والكثير .. أعطى وألهم أجيالاً ببراعة فارس نبيل من قصص الأساطير .. فهو من أطلق عشرات النجوم الشباب والشابات في سماوات الدراما السورية العريقة والعميقة ممن أصبحوا اليوم أسماء كبيرة يشار إليها في لبنان .. صانع البهجة والخيال والضحكة التي تستطيع أن توصلك حد البكاء بمرارة دون سابق إنذار كتقلب الطقس في تشرين وجود قامة كبيرة ك الفنان القدير العميق الرائع أيمن زيدان في الفن بركة.. الله يسعدك ويطول بعمرك أبو حازم".

وأضافت طافش جملة أخيرة : "لماذا لا نكتب عن عظمائنا إلا عندما يرحلون ؟ لماذا ليس اليوم ؟ الآن".

يذكر أن آخر أعمال الممثلة نسرين طافش هو فيلم نادي الرجال السري بالمشاركة مع الممثل كريم عبد العزيز والممثلة غادة عادل.