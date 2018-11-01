الكشف عن مفاجأة مزلزلة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

جهينة نيوز

قالت هيئة سلامة النقل الوطنية بإندونيسيا إن مؤشر السرعة الجوية لطائرة "بوينغ 737 ماكس" التي تحطمت الأسبوع الماضي وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189، كان تالفا خلال آخر 4 رحلات.

وصرح رئيس الهيئة سورغانتو تغاهجونو للصحفيين بأنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة.

وأضاف سورغانتو تغاهجونو أن الهيئة تستفسر من شركة بوينغ والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.

وأفاد بأن الهيئة الإندونيسية تتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينغ لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية.

وأشارت وكالة رويترز أن شركة "بوينغ" لم ترد بعد على طلب للتعقيب.

جدير بالذكر أن شركة "بوينغ" سلمت 219 طائرة من طراز "737" ماكس لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وكالات