البنتاغون يرفض طلب البيت الأبيض إنشاء معسكرات للمهاجرين على حدود المكسيك

جهينة نيوز

رفض البنتاغون طلبا وجهته إدارة دونالد ترامب للعسكريين ببناء مراكز لإيواء مهاجرين كجزء من مهمتهم على الحدود مع المكسيك، حسبما نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين.

وجاءت تصريحات المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، دليلا على التوتر الذي يسود داخل الإدارة الأمريكية حول موضوع استخدام الموارد العسكرية لتعزيز حدود الولايات المتحدة الجنوبية في وجه الهجرة غير الشرعية، تنفيذا لأحد أبرز شعارات دونالد ترامب الانتخابية.

وكانت السلطات الأمريكية قد بدأت نصب الأسلاك، يوم الجمعة، في ولاية تكساس وعززت وجودها العسكري على طول الحدود مع المكسيك تفاديا لأي اختراقات محتملة.

والأسبوع الماضي، أعلن العسكريون الأمريكيون أن أكثر من سبعة آلاف جندي سيتم إرسالهم إلى الحدود مع المكسيك، على خلفية تقدم قافلة من المهاجرين الوافدين من دول أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة.