نيبينزيا: إرهابيو “الخوذ البيضاء” يعدون لمسرحية جديدة باستخدام الكيميائي في ريف حلب

جهينة نيوز

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سورية تخلصت من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، لافتاً إلى أن الدول الغربية تستخدم هذا الملف للضغط على الحكومة السورية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن: إن الآلية السابقة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية كانت تهدف بشكل أساسي لاتهام الحكومة السورية وإن بعثة تقصي الحقائق تستند إلى مصادر المجموعات الإرهابية.

وأضاف نيبينزيا “إن منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية يعدون لمسرحية جديدة باستخدام الكيميائي في ريف حلب حيث نقلوا مواد سامة لإيجاد ذرائع لشن عدوان على سورية”.