"الدفاع" بالكنيست الإسرائيلي: لم نقم بطلعات عسكرية في سورية بعد استلامها "إس-300" وتغير ميزان القوى

جهينة نيوز

ذكرت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، كسينيا سفيتلوفا، أن طيران كان الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ ولا طلعة عسكرية واحدة على سورية بعد استلامها منظومات "إس-300" من روسيا.

وقالت سفيتلوفا، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الاثنين: "لم ننفذ ولا طلعة واحدة منذ توريد منظومات إس-300 إلى سورية.

وشددت النائبة الإسرائيلية على أن "منظومات إس-300 غيرت ميزان القوى في المنطقة".

وأضافت سفيتلوفا، تعليقا على التقارير حول شن إسرائيل ضربات جديدة على الأراضي السورية أواخر أكتوبر الماضي: "لا أعرف عن تنفيذ أي طلعة عسكرية منذ توريد إس-300، وحسب معلوماتي لم يتم القيام بها".

وفي سياق متصل، أشارت سفيتلوفا إلى أن "روسيا متواجدة في سورية، وهذا واقع"، مشددة على أنه "لا بد من العمل بشكل مشترك".

بدوره، أكد مصدر عسكري في دمشق لموقع "المصدر نيوز" اللبناني أن القوات الإسرائيلية لم تنفذ أي ضربة على أراضي سورية منذ نشر منظومات "إس-300" فيها.

وقال المصدر العسكري إن الطائرات الإسرائيلية امتنعت عن اننهاك المجال الجوي السوري منذ توريد هذه الأسلحة إلى البلاد إن كان من طرف الحدود مع لبنان أو من منطقة هضبة الجولان المحتلة.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ في أحيان كثيرة تحليقات في المجال الجوي اللبناني قرب الحدود مع سورية، لكنها دائما تعود إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة دون عبورها.

ونفى المصدر العسكري السوري كل التقارير عن شن الطيران الإسرائيلي هجوما أواخر أكتوبر الماضي على موقع في الأراضي السورية.

وسبق أن زعمت وكالة "رويترز" و"القناة الأولى" الإسرائيلية أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت ضربة على سورية، مرجحة أن الهدف هو شحنات إيرانية يجب إرسالها لـ"حزب الله".