إستقبال مهيب للرئيس الكوبي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

جهينة نيوز

وصل رئيس مجلسي الدولة والوزراء الكوبي ميغيل دياز كانيل الى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لزيارة رسمية ضمن جولة على بعض بلدان أوربا واسيا.

وكان على استقباله في مطار سونان بالعاصمة بيونغ يانغ، زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته, فيما خرج آلاف الكوريين لإستقبال الرئيس الكوبي الذي تتقاسم بلاده مع كوريا الديمقراطية عقوبات أمريكية منذ عقود و يتفقان على عدم الإعتراف بكيان الإحتلال الاسرائيلي.

وبعد الاستقبال والترحيب أجراء الرئيسان المحادثات الرسمية التي ركزت على التعاون بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة.

ويضم برنامج زيارة الرئيس الكوبي إلى بيونغ يانغ أيضا لقاءه مع رئيس الجمعية الشعبية العليا "البرلمان الكوري الشمالي" كيم يونغ نام.