ماذا قال حسن الرداد لزوجته بالذكرى الثانية لزواجهما..!؟

جهينة نيوز

نشر الفنان المصري حسن الرداد بمناسبة الذكرى السنوية الثانية بزواجه من الممثلة ايمي سمير غانم، مقطع فيديو ليوم زفافهما عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام.

ووجه الرداد رسالة رومانسية لزوجته في هذه المناسبة قائلاً : مش قادر أصدق إن عدا سنتين على زواجنا يازوجتي الرائعة ..إنتي مركز الكون بالنسبة لي ، والتي تمدني بالحماس وتشجعني لكي أكون رجلاً أفضل ، أتمنى أن أعيش حياتي معاكي للأبد في حب ومرح و رومانسية .. عيد زواج سعيد يا حبيبتي.

ومن جانب آخر صرح الممثل حسن الرداد من قبل بأنه يدرس حالياً المشاركة في عمل درامي في رمضان المقبل ، وأكد أن زوجته لن تشاركه العمل.