تمثال محمد صلاح البرونزي يثير السخرية على السوشال ميديا

جهينة نيوز

أثار التمثال البرونزي للاعب المصري محمد صلاح السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن كشف النقاب عنه في مدينة شرم الشيخ على هامش مؤتمر الشباب الدولي.

فبدت ملامحه في التمثال لا تشابه ملامح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ، وأبعاده لم تكن صحيحة ، فجعلته يبدو كقزماً برأس ضخم ، تعلو وجهه علامات الدهشة بدلاً من الابتسامة.

وبالنسبة لمحمد صلاح شارك في حملة السخرية بمنشور له عبر تويتر ، فنشر صورة التمثال و كتب إلى جانبها : مين ده؟

ولكنه اضطر إلى حذفه بعد أن طالبه بعض جمهوره باحترام النحاتة مي عبد الله على تقديرها وصناعة تمثال له بدلاً من السخرية منها.

وبدورها مي عبد الله أوضحت بأنها صنعته من الجبس بطريقة مستوحاة من الكاريكتير ، لذلك لم تلتزم بالأبعاد الشكلية التقليدية.