نجاح منظومات إيرانية الصنع للدفاع الجوي بإعتراض أهداف خلال التمرينات

جهينة نيوز:

نجحت منظومة "تلاش" الصاروخية الايرانية احدث منظومات مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي من اصابة 3 أهداف، وذلك في اليوم الاول من مناورات "الولاية 97".

واطلقت منظومة "تلاش " ثلاثة صواريخ "من طراز "صياد" لتصيب ثلاثة اهداف جوية على ارتفاعات متوسطة وعالية و ذلك بحسب وكالة فارس الايرانية.

يذكر ان منظومة "تلاش" تم تصميمها وتصنيعها من قبل الصناعات الدفاعية الايرانية من خلال تركيبها مع رادار "أفق" المحلي الصنع.

و في ذات السياق أطلقت منظومة "3 خرداد" المضادة للجو صاروخا من طراز "صياد" (المستخدم في منظومة تلاش) في مناورات "الولاية" الايرانية التي بدأت صباح اليوم الاثنين في مناطق واسعة من ايران.

واستطاع صاروخ "صياد" الذي أطلقته المنظومة المضادة للجو في سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري اصابة الطائرة الافتراضية المعادية.

وازيح الستار عن منظومة "3 خرداد" الصاروخية المضادة للجو في عام 2014 اثناء زيارة تفقدية قام بها قائد الثورة لمعرض سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري وكشف النقاب عن قدرة المنظومة في استهداف الطائرات المعادية من مسافة 50 كيلومترا.

وتستطيع المنظومة اصابة 4 اهداف واطلاق 8 صواريخ من طراز "طائر" في وقت واحد كما تم تركيب صاروخ "صياد" على المنظومة خلال الاعوام الاخيرة والذي استخدم في المناورات الاخيرة ويمتاز بدقة اكبر ومسافات أبعد مقارنة بالصاروخ السابق