صحافي سعودي على قناة إسرائيلية!

جهينة نيوز:

في إطار خطوات التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، ظهر صحفي سعودي على قناة إسرائيلية مباشرة من الرياض.

وأجرت "القناة 13" الإسرائيلية، مقابلة مع الصحفي دهام العنزي مباشرة من العاصمة السعودية الرياض، حول موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة الحفاظ على استقرار السعودية واهميتها وما هو موقف السعودية من هذا الكلام.

من ناحيته، قال الصحفي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، عبر صفحته على تويتر، إن نتنياهو، سيزور البحرين "قريبا جداً"، وفق ما أوردت قناة الميادين.

من جهة اخرى وصل وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى سلطنة عُمان موفداً من قبل نتنياهو.

وقال كاتس في تغريدة له عبر تويتر إنه سيدفع خلال زيارته مسقط بالمبادرة المشتركة المسمّاة "سكك السلام الإقليمي" لربط دول الخليج الفارسي بإسرائيل والبحر الأبيض المتوسط في مسار يتجاوز إيران على حد قوله، مشدّداً على أهمية انطلاق التطبيع بين "إسرائيل" ودول مجلس التعاون بخطوات قوية كما قال.

وكان نتنياهو قد كشف، بعد عودته من زيارته إلى سلطنة عُمان قبل أسبوعين، أن وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي سيتوجه إلى السلطنة قريبا في زيارة رسمية لمسقط ليشارك خلالها في مؤتمر دولي للمواصلات.

يذكر أن كاتس قد تلقى دعوة شخصية من نظيره العُماني، أحمد الفطيسي، ومن منظمي المؤتمر، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها وزير إسرائيلي دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يقام في السلطنة