ترامب:السعوديون لا يعرفون كيف يستخدمون اسلحتنا باليمن

جهينة نيوز:

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السعودية بسوء استخدام الأسلحة الأميركية في اليمن، ووصف حادث شنها غارة جوية في آب/ أغسطس الماضي على حافلة تقل أطفالا في اليمن بـ"المروع".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "أكسيوس": "إنه لأمر مروع ما حدث للحافلة مع الأطفال في اليمن.. هل يزعجني هذا؟ - هذا ليس تعبيراً قوياً بما يكفي (لما أشعر به). هؤلاء أناس لا يعرفون كيف يتعاملون مع السلاح" , علماً بأن الجيش الأمريكي إرتكب مئات المجازر المشابهة في باكستان و العراق و أفغانستان و شمال سورية.

وهذا أول اتهام يصدر عن الرئيس الأميركي بإساءة استخدام الأسلحة الأميركية في اليمن، على الرغم من تعالي الأصوات والدعوات لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب العدد الهائل من الضحايا المدنيين الذي سقطوا في الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف السعودي في اليمن.

وشنّ تحالف السعودية في 9 آب/ أغسطس الماضي، غارة جوية على حافلة في منطقة ضحيان في محافظة صعدة بشمال اليمن، أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذه الغارة أدت لمقتل 50 شخصاً، معظمهم من الأطفال الأبرياء.

وردا على سؤال: هل تستطيع الولايات المتحدة وقف بيع الأسلحة للسعودية؟ أجاب الرئيس ترامب: "نحن نراقب عن كثب الوضع في اليمن. هذا هو المكان الأكثر فظاعة على وجه الأرض الآن ... سأتحدث إلى السعودية. ولا أريد أن تقع أسلحتنا في أيدي أشخاص لا يعرفون كيفية استخدام هذه الأسلحة".