الامن الایراني يفكك 11 خلية ارهابية خلال ايام زيارة الاربعين

جهينة نيوز:

اعلن وزير الامن الايراني محمود علوي بان كوادر الامن تمكنوا من تفكيك 11 خلية ارهابية في البلاد خلال ايام زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال علوي في كلمته اليوم الاثنين خلال الملتقى الوطني السابع للدفاع المدني المنعقد في طهران، ان الاجهزة الامنية قامت بتفكيك اكثر من 300 خلية ارهابية فیما مضى و 11 خلية ارهابية خلال ايام زيارة الاربعين.

واعتبر انه من كل 100 مؤامرة ضد الامن في ايران ينفذ واحدة منها فقط واضاف، انه في دول العالم حينما ينجح جهاز الامن من احباط 30 بالمائة من المؤامرات فان ذلك الجهاز يعتبر ناجحا في حين يتم احباط اكثر من 90 بالمائة من المؤامرات في ايران