«اسرائيل اليوم»: السعودية ضعيفة اكثر مما تبدو

جهينة نيوز:

كتب البروفيسور ايال زيسر، في صحيفة "اسرائيل اليوم": السعودية تحولت فجأة من دولة حليفة للغرب الى دولة منبوذة، تبتعد عنها جميع الدول. وحتى في اسرائيل، هناك من يدعو لترك مسافة بعيدا عن السعودية، وبعد ان اتضح انها ضعيفة، وسند لا يمكن الاعتماد عليه وقت الأزمة. لكن الهجوم الذي تتعرض له السعودية، ينطوي على الكثير من الرياء، على ضوء حقيقة ان الرئيس التركي اردوغان هو من يبادر ويقود الهجوم على السعودية، وهو الذي قام بتصفية الديمقراطية والصحافة الحرة في بلاده.

المشكلة، هي ان تركيا كدولة تتطلع الى التقدم، كان يفترض ان تقود المنطقة في مواجهة التهديدات الكثيرة التي تواجهها، وان تكون حليفا موثوقا للولايات المتحدة، ولا يقل أهمية عن ذلك، سندا لنظام اقليمي في مواجهة ايران. لكن اردوغان اختار طريقا ابعدته عن دول عربية مثل مصر والسعودية، وتسببت بتدهور علاقاته مع اسرائيل ووصولها الى ازمة، فاضطرت السعودية لملء الفراغ الذي تركته تركيا، ولم تتردد في الوقوف ضد الايرانيين وحلفائهم، حتى في الاوقات التي ادارت فيها الولايات المتحدة كتفا باردة للسعودية.

لا شك ان السعودية ليست دولة بلا مشاكل، وهناك الكثير من المصداقية للزعم القائل انها ضعيفة اكثر مما يبدو لمن ينظر اليها من الخارج. وهناك مبالغة كبيرة في محاولة وصف السعودية، كما كل دول الخليج، على انها دول اقليمية كبيرة وقوية، وان انضمام اسرائيل اليها سيكون كفيلا بحل مشاكلها، وسيسمح لها بإقامة جبهة قوية في مواجهة النظام الإيراني، وربما ايضا الدفع باتجاه تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

لكن، كما كان الأردن ابان حقبة الملك حسين، تتمتع السعودية بكثير من نقاط القوة، وربما تشعر واشنطن او الدول الأوروبية، بالاسف، لعدم كون ايران هي الدولة التي تعتمد عليها المصالح الغربية في المنطقة، كما كان ابان حكم الشاه. فايران اليوم هي حليفة روسيا، تخدم وتدفع تطلعاتها في المنطقة، في وقت تخضع فيه تركيا لنزوات رئيس متهور ومتقلب.

يجب فحص العلاقات التي تتعزز بين اسرائيل والسعودية، بأعين مفتوحة. ولا يجوز التأثر اكثر من اللازم بالقوة.