الرئيس الاسد خلال لقائه السيناتور دي ميلو يؤكد على مواقف البرازيل الداعمة لسورية

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم السيناتور فرناندو كولور دي ميلو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي والوفد المرافق له.

واكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية و البرازيل، وخاصة على الصعيد البرلماني، والبناء على العلاقات المتجذرة بين الشعبين الصديقين ومواصلة تطويرها بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وشهد اللقاء تبادلا للآراء حول تطورات الأوضاع في سورية والعالم، حيث أكد السيناتور دي ميلو دعم البرازيل لسورية في نضالها لحماية شعبها من الإرهاب والدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها.

من جانبه شكر الرئيس الأسد السيناتور دي ميلو على مواقفه الداعمة لسورية، معربا عن تقدير السوريين لمواقف البرازيل الموضوعية إزاء الحرب ضد سورية، وجهودها الهادفة إلى إرساء وتعزيز سياسة دولية متوازنة تجاه قضايا المنطقة والعالم ككل.