"واتساب" يطرح تحديثًا جديدًا للمحادثات الجماعية

جهينة نيوز

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" ينوي طرح تحديث جديد، سيضيف تغييرات في المحادثات، وبالأخص الجماعية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا فايننشيال إكسبريس"، يتيح الإصدار التجريبي الجديد من "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد" للمستخدمين، الرد بشكل خاص على أي شخص آخر داخل أي دردشة جماعية، دون أن يراها الآخرين.

ولتفعيل تلك الخاصية على نسخة "واتساب بيتا"، عليك اتباع الخطوات التالية:

افتح دردشة جماعية خاصة بحسابك على "واتساب".

حدد أي جهة اتصال في دردشة "واتساب" للحصول على الخيارات.

ستظهر لك مجموعة من الخيارات، حدد خيار "الرد على الخاص".

ستفتح لك نافذة دردشة جديدة على "واتساب"، يمكنك من خلالها من إرسال رسالة خاصة دون أن يراها باقي أعضاء الدردشة الجماعية.

ومن المقرر دعم التحديث الجديد لكافة مستخدمي "واتساب" في وقت لاحق