مغامر يسبح لمدة 5 أشهر دون أن تطأ قدماه الأرض

جهينة نيوز

أصبح المغامر البريطاني روس إدجلي أول شخص يسبح حول البر الرئيسي لبريطانيا العظمى في رحلة على بعد 2000 ميل من الساحل.

وعاد روس إلى الشاطئ بعد 157 يومًا من انطلاقه من بلدة كنتيش في الأول حزيران وحتى الرابع من تشرين الثاني الجاري.

وغامر روس في رحلة ملحمية محاربا المد والجزر في المياه الباردة والعواصف وقناديل البحر والسباحة في الشتاء.

وقد عبر روس المياه الإنجليزية والويلزية والاسكتلندية والآيرلندية دون وضع قدمه على الأرض وكسر الرقم القياسي العالمي لأطول سباحة بحرية.

وبالرغم من أن لسانه تشقق على نحو بالغ بسبب تراكم المياه المالحة، كما أنه أصيب بتقرحات شديدة في عنقه، إلا انه سعيد بالنتيجة.

وقال إدجلي إنه عندما كان يسير إلى الشاطئ ارتدى نظاراته مرة أخرى ليخفي دموعه.

يذكر أن إدجلي موجود بالفعل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسلق حبل بطول يعادل ارتفاع جبل إفرست، كما أنه أكمل ماراثون بينما كان يسحب سيارة.