هل تعود حلا شيحة للسينما من خلال هذا الفيلم

جهينة نيوز

عادت الشركة المنتجة وفريق العمل للتجهيزات النهائية اللازمة لفيلم" محمد حسين"، وفاجأت الفنانة هنا شيحة الجميع باعتذارها عن المشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد.

ويتفاوض المنتج أحمد السبكي حاليًا مع الفنانة حلا شيحة ليتدارك الأزمة، ولتشارك الفنان محمد سعد في بطولة العمل، ولكن حتى الأن لم توافق حلا بشكل نهائي على خوض تجربة العودة للسينما من خلال محمد سعد.

وكان منتج العمل أكد في تصريحات سابقة إنه تم الاستقرار بشكل نهائي على المخرج محمد علي ليتولى مهمة إخراج العمل بعد اعتذار المخرج أحمد خالد أمين.

ويشارك في العمل كل من أنعام سالوسة، الخليل كوميدي، عزت أبو عوف، حجاج عبد العظيم، والفيلم من إخراج محمد علي وتأليف شريف عادل