التحضيرات لأضخم عرس جماعي سوري

جهينة نيوز

تستعدّ سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد لتحضيرات الفرحة السادسة ضمن مبادرة العرس الجماعي لـ 1100 شابّة وشاب من أبطال الجيش العربي السوري وقوى الدفاع الشعبي من أسر الشهداء، وذلك بعد 5 أفراح تكلّلت بالنجاح ليأتي التحضير الآن أضخم من حيث عدد العِرسان والعرائس. تنسيق دقيق وتعاون عالٍ يبديه فريق عمل سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد بالتفاصيل المتعلّقة بالديكورات والتجهيزات الصوتية والسمعيّة، والإضاءة، والبروفات التحضيرية لفرقة آرام للمسرح الراقص والأوبريت المسرحي الفني الذي سيؤدّيه نخبة من نجوم الفن والغناء السوري يوم الفرحة السادسة، واللباس الخاص بالعروسين، والتنسيق مع مختصّي تصفيف الشعر والتزيين، والعمل على زفّة مميّزة للعرسان والعرائس، إضافةً إلى التنسيق الإعلامي مع وسائل إعلام وطنية وعربية. هذه المبادرة الرائعة من سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد هي رسالة عنوانها (عالحلوة والمرّة)، تحمل بين سطورها تضحيات حماة الديار وصمودهم وتعلّقهم بالأرض تأكيداً على استمرارية الحياة بالفرح والأمل وسعياً لبناء أسرٍ سورية تملؤها المحبة.