نيسان تدخل غينيس بالرقص المتزامن للسيارات

جهينة نيوز

دخلت سيارة "نيسان باترول" موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن نجحت في تحطيم الرقم القياسي لأكبر موكب رقص متزامن بالسيارات.

أقيم العرض في ملعب للرجبي بدبي، بمشاركة 180 سيارة من "نيسان باترول"، لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق، بزيادة وصلت إلى 36 سيارة.

وتحركت السيارات بطريقة متزامنة وفي اتجاه معاكس على شكل صقر عملاق، حيث قطعت مسافة إجمالية بلغت 1,476 مترًا، حيث انتشرت السيارات الـ 180 في مساحة وصلت أبعادها إلى 176.5 × 225 مترًا، والتي شكلت من خلالها صورة الصقر.

وبدت صورة سيارات "نيسان باترول" الـ 180 من الفضاء وكأنها صقر عملاق يحلق فوق رمال صحراء شبه الجزيرة العربية