بسبب ارتفاع أسعار البطاطا.. سما المصري توزع البطاطا في عيد الحب المصري

جهينة نيوز

قامت الفنانة سما المصري، بتوزيع بطاطا في صناديق هدايا، بمناسبة عيد الحب المصري، والذي يوافق يوم 4 تشرين الثاني

ونشرت سما، الصور الخاصة بها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت عليها معلقة: «النهاردة عيد الحب المصري، حسيت إن الناس محتاجة البطاطس أكثر من الورد، فقررت إني أنزل الشارع بالبطاطس عليها قلوب الحب برضو واهديها للناس...انتظروا الفيديو...صباح البطاطس ...قصدي صباح الحب».

يذكر أن أسعار البطاطا قد ارتفعت إلى أسعار خيالية في مصر في الفترة الماضية بسبب احتكار التجار لها