9 ميداليات متنوعة لسورية في بطولة كأس العالم للمواي تاي

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية للكيك بوكسينغ تسع ميداليات (3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة) في بطولة كأس العالم لأسلوب المواي تاي المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأحرز الميداليات الذهبية كل من علي الجغل لوزن 75 كغ وعماد أبو حمدان لوزن 81 كغ واياس نجم لوزن 85 كغ بينما ظفر بالميداليات الفضية كل من أحمد شاكر لوزن 51 كغ وأمين الصالح لوزن 71 كغ وأسامة داود لوزن 75 كغ وأحمد محمد حسن لوزن 42 كغ لفئة الناشئين وختام زهر الدين لوزن 57 كغ لفئة سيدات وجاءت البرونزية عن طريق ابي عيسى لوزن 75 كغ.

أمين سر اتحاد اللعبة ضياء مارديني قال في تصريح لـ سانا:إن بطولة كأس العالم في أسلوب المواي تاي شهدت منافسات قوية لوجود أبطال من معظم دول العالم واستطاع لاعبونا إثبات جدارتهم والتفوق على أبطال وزنهم ورفع علم سورية في هذا المحفل المهم مشيرا إلى أن منتخبنا شارك بثمانية لاعبين وجميعهم كان لهم حضور قوي وميداليات براقة.

وكان منتخب سورية للكيك بوكسينغ حقق ميداليتين ذهبيتين عبر وائل سعيد وبتول أحمد في البطولة العربية العاشرة التي أقيمت الأسبوع الفائت في الجزائر.

يشار إلى أن المواي تاي هي رياضة قتالية وأحد اساليب الكيك بوكسينغ وتلعب على شكل نزالات بين لاعبين اثنين داخل الحلبة التي تكون على شكل مربع وتحيط بها الحبال من كل جانب ويقوم اللاعب باستعمال وتسديد اللكمات في اليدين والمرفق والأرجل والركبة.