ما حقيقة اتصال الجبير السري مع إيران!؟

جهينة نيوز

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن يكون وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أجرى اتصالا سريا مع إيران.

وجاءت تصريحات قاسمي اليوم الاثنين نقلتها وكالة أنباء "فارس"، وذلك بعد أيام على ما قاله وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، عندما علّق يوم الأربعاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على ما تداولته وسائل إعلام بشأن اتصال سري من نظيره السعودي عادل الجبير، للتوصل إلى تفاهمات سياسية.

وقال ظريف: "بحسب معلوماتي لم تجر الحكومة السعودية اتصالا كهذا"، مضيفا أن "الحكومة السعودية بحاجة إلى أن تعيد النظر بسياساتها الإقليمية وعندما يحدث ذلك، ستكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة، لأننا نرغب بأن تكون علاقة الجوار مع إيران جيدة جدا".

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت وجود اتصالات سرية بين السعودية وإيران، للتوصل إلى تفاهمات سياسية، وذكرت أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقود اتصالات منذ أسابيع، تهدف إلى تفاهم إيراني سعودي حول قضايا المنطقة خصوصا في الملف اليمني.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية — السعودية مقطوعة منذ كانون الثاني/ يناير 2016، عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران وإحراقها.