بيع ملابس الممثلة كاترين دينوف بمزاد علني في باريس

جهينة نيوز

يستعد دار كريستينز للمزادات لفتح مزاد لبيع ملابس ومقتنيات شخصية تعود للممثلة الفرنسية كاترين دينوف ، وذلك في 24 كانون الأول المقبل في باريس.

وتعتبر الفساتين والبدلات والإكسسوارات التي من المقرر عرضها للبيع ، شهادة على الصداقة التي جمعت بين كاترين ومصمم الأزياء إيف سان لوران التي امتدت لعقود.

وسيتم عرض مايقارب 300 قطعة خلال أسبوع باريس للموضة الراقية ، سيعرض نحو 150 قطعة منها خلال مزاد مباشر ، في حين تتاح بقية القطع للبيع بالمزايدة الرقمية عبر الإنترنت في الفترة بين 23 و30 كانون الأول 2019.

وكان رئيس كريستينز فرانسوا دو ريكليس أعرب عن فخره بتعهد داره ببيع محتويات خزانة كاترين دينوف ، معتبراً أن هذا المزاد عزيز على قلوبهم ، لأنه يعرض قطع شاهدة على قصة صداقة جمعت بين إحدى أشهر الممثلات الفرنسيات وأحد ألمع المصممين على مر العصور.