سياسية تشتم ترامب على الهواء "خنزير متعصب"!

جهينة نيوز

تحولت مناقشة سياسية خاصة بقانون الهجرة الذي يؤكد عليه الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، إلى تبادل للآراء رافقه سيل من الشتائم والإهانات للرئيس الأمريكي.

وأقامت شبكة "سي إن إن " الإخبارية طاولة مستديرة تناقش فيها الحاضرون موضوع قانون الهجرة الأمريكي، والقوانين الأخيرة التي يرغب في الموافقة عليها الرئيس الأمريكي.

الطاولة المستديرة ضمت المذيع التلفزيوني، كريس كومو، و السياسيان ستيف كورتيس وآنا نافارو، المعروفة بانتقاداتها القاسية للرئيس ترامب، بالرغم من انتمائها للحزب الجمهوري.

وخلال الحوار وصفت نافارو الرئيس الأمريكي بأنه "خنزير متعصب"، وذلك ردا على سياساته الأخيرة و بخاصة اتجاه قوانين الهجرة.

وليست هي المرة الأولى التي يتم توجيه الإهانات لترامب على شبكة "سي إن إن"، حيث اضطرت القناة لقطع خطاب المغنية الأمريكية مادونا عندما بدأت بمهاجمة ترامب، واتهتمته بالعنصرية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد اعتبر أن حق منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين، أمرا غير عادل ومكلف، مؤكدا أنه سيتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى.