أبرز الفائزين في حفل "أم تي في ميوزيك اواردز"

جهينة نيوز

كانت المغنية الأميركية كاميلا كابييو وأغنيتها "هافانا" الفائزة الكبرى في حفل جوائز "أم تي في ميوزيك اواردز" أمس في بيلباو بشمال إسبانيا، إذ حققت الفنانة البالغة 21 عاماً جوائز "أفضل فنان" و"أفضل أغنية" و"أفضل فيديو كليب".

وقالت الشابة المولودة في كوبا: "هذه أفضل سنة في حياتي". وهي افتتحت الحفل بأداء أغنيتها الشهيرة "هافانا" التي تتضمن أنغام فلامنكو.

يذكر أنّ كابييو المرشحة الأوفر حظاً للفوز مع ترشيحها في فئات ست.

ونالت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج جائزتي "أفضل فنان هيب هوب" و"أفضل مظهر"، وغنت مرتين على المسرح مع منسق الاسطوانات الفرنسي دافيد غيتا والمغني الأميركي جايسن ديرولو.

وتوّجت دوا ليبا "أفضل فنان بوب".

واستحدثت جوائز "أم تي في يوروب ميوزيك اواردز" في العام 1994 وهي من المناسبات الرئيسية التي تنظمها محطة "أم تي في" الموسيقية إلى جانب "فيديو ميوزيك اواردز "التي تقام سنويا في الولايات المتحدة منذ العام 1984