ارتفاع التضخم في تركيا إلى 25%

الإثنين, 5 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:19 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ارتفاع التضخم في تركيا إلى 25%

جهينة نيوز

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25 بالمئة في تشرين الأول ليبلغ أعلى مستوى في 15 عاماً مسلطاُ الضوء على التأثير المستمر لأزمة العملة على الاقتصاد عموما.

وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، قفزت أسعار المستهلكين 2.67 بالمئة عن الشهر السابق متجاوزة التوقعات لزيادة تبلغ اثنين بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفاع التضخم في تشرين الأول ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74 بالمئة عن الشهر السابق والسكن 4.15 بالمئة.

ولم يكن هناك رد فعل يذكر لليرة التي ضعفت إلى 5.44 للدولار من 5.43 ليرة قبل صدور الأرقام. وتعافت العملة في الآونة الأخيرة من خسائرها الناجمة عن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي والخلاف بين تركيا والولايات المتحدة


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