خبير إدمان إنترنت يكشف عن جهاز لعلاجه

جهينة نيوز

قال باتريك وينسون، خبير في علاج إدمان الانترنت، أنه تم إجراء أكثر من 300 دراسة بشأن إدمان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وينسون، خلال كلمة بمنتدى شباب العالم، أن جميع الدراسات برهنت على الأثر السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنسان، ومنها التأثير السلبي على مراكز بعينها في المخ، التي تستدرج الإنسان لاستخدام الإنترنت والهواتف دون توقف، مما يؤدى لفقدانه لقيمة الوقت.

وأضاف الخبير، أن الدراسات أكدت أن استخدام الانترنت لمدة ساعتين في اليوم، تمنع الإنسان من فعل أشياء أكثر إفادة، كاشفًا عن جهاز جديد لعلاج إدمان الانترنت خلال المنتدى.

وتابع، أن هذا الجهاز يسمى «عدم التليفون» على غرار «السيجارة الإلكترونية»، التي تم اختراعها لمساعدة مدمني السجائر، مضيفًا أنه تليفون وهمي، يوحي للشخص أنه يحمل تليفونه الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وفي الحقيقة هو عبارة عن قطعة بلاستيك أو الورق المقوى.