تراجع الأسواق الأوروبية تأثرا بالقلق في آسيا

جهينة نيوز

تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن عانت الأسواق في آسيا مجددا من قلق المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الآخذة في الارتفاع بسرعة في الولايات المتحدة ونزاعها التجاري مع الصين.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة مع هبوط معظم البورصات الأوروبية.

ومن المتوقع أن تزيد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية توترات الأسواق بينما يترقب المتعاملون في أوروبا أمل حدوث انفراجة في مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

واستقبلت السوق نتائج اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية بهدوء وهبط مؤشر القطاع 0.3 بالمئة.

وكان أداء سهم هيسكوكس البريطانية للتأمين هو الأسوأ بانخفاضه 7.4 بالمئة بعد تحذير الشركة من تباطؤ النمو لنهاية السنة.

وفقد سهم تلينت 5.9 بالمئة بعد خفض تصنيفه من بنك أوف أمريكا ميريل لينش.

في المقابل ارتفع سهم سيمنس هيلثينيرز ثلاثة بالمئة بعد أن توقعت ارتفاع أرباح العام القادم وأعلنت عن أرباح فاقت التوقعات للربع المالي الرابع