تمثال لــ"محمد صلاح" بثير جدلا في منتدى الشباب بمصر

جهينة نيوز

أثار تمثال لــ محمد صلاح معروض بمنتدى شباب العالم والمنعقد حاليًا بمدينة السلام بشرم الشيخ ، حالة من الجدل الواسعة على صفحات التواصل الاجتماعي« فيس بوك» حيث يري الكثيرين أن التمثال به الكثير من الأخطاء وأنه لا يرقى ليعرض بالمنتدى في حضور شباب من مختلف دول العالم.

وبالرغم من توجيه الكثير من الانتقادات للتمثال إلا أن كثير من الأصوات الفنية خرجت لتدافع عنه وتؤكد أن الفن ليس طريق واحد فقط ولا يقاس فقط بضبط النسب والتفاصيل، وإنما من الممكن للفنان الموهوب أن يحدث بعض التغيرات وفقًا لوجهة نظره فيكون التمثال بعيدا عن الواقعية دون أن يقفد جماله وجاذبيته.

يذكر أن النحاتة التي قدمت العمل مي عبدالله تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم النحت ولاقى مشروع تخرجها الذي كان عبارة عن تماثيل لعدد من فناني سنيما الأبيض والأسود أمثال الفنانة الراحلة ماري منيب والفنان الراحل عبدالفتاح القصري صدى واسع وردود أفعال إيجابية حتى أنه تم وضعه بمدخل الكلية نظرًا لمدى روعته