بمشاركة سورية افتتاح معرض الصين الدولي للواردات

جهينة نيوز

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم معرض الصين الدولي الأول للواردات في شانغهاي بمشاركة أكثر من 130 دولة من بينها سورية.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح وصف شي المعرض بأنه خطوة رائدة في تاريخ تنمية التجارة الدولية مؤكداً أن مبادرة الصين لتوسيع الواردات ليست مجرد تجربة مؤءقتة وإنما مبادرة طويلة الأجل نحو العالم والمستقبل من أجل تعزيز التنمية المشتركة.

ودعا الرئيس الصيني جميع الدول إلى إصدار موقف واضح تؤكد فيه التزامها بالانفتاح ومعارضة الحمائية والأحادية والتمسك بمبدأ التنمية الشاملة

والمنافع المتبادلة من أجل تحقيق تنمية مشتركة والسعي نحو الابتكار.

ويعتبر المعرض الذي تشارك فيه 3000 شركة الاول فى العالم المتخصص بالواردات ويحتضن معارض للدول والشركات بالتزامن مع انعقاد منتدى

هونغتشياو الاقتصادى والتجاري الدولي.

ومن المقرر ان يحضر المنتدى المرافق للمعرض أكثر من 2000 مسؤول حكومي وقادة المنظمات الدولية ورواد اعمال واكاديميين بارزين من أكثر من 130 دولة.

وتستمر فعاليات المعرض خمسة أيام.

سانا