شذى حسون تتراجع عن دخول القفص الذهبي!!

جهينة نيوز

فاجأت الفنانة العراقية شذى حسون جمهورها بعدما أعلنت عن ترك خطيبها قبل أيام من دخولهما القفص الذهبي، لأنها اكتشفت أنه شخص غير مناسب.

وذكرت في إحدى المقابلات التلفزيونية أن السبب الرئيسي في ابتعادها عن الساحة الفنية ، هو وجود حب في حياتها بالإضافة لرغبتها في الاهتمام بحياتها الشخصية.

وقالت : "أنا شخصياً في مرحلة من المراحل كنت حابة أعيش أجواء العاطفة والبيت والاتجاه نحو الاستقرار والأسرة ، بس طلع مو مناسب ، عندي استعداد أختفي شوي أكثر لأني أنا شخصية عاطفية".

يذكر أن الفنانة العراقية شذى حسون كانت تستعد للزفاف خلال الأيام المقبلة ، حيث تواجدت في المغرب للتحضير للزواج وتجهيز كل شيء قبل التوجه إلى الإمارات لإقامة حفل هناك.