موسم قطاف الزيتون يفك لغز جريمة بشعة

جهينة نيوز

قادت الصدفة بموسم قطاف الزيتون الى العثور على سكين تبين أنها أداة جريمة بشعة ارتكبت قبل أشهر بإحدى مناطق محافظة اربد وذهب ضحيتها زوج وزوجته في العقد الرابع من العمر لتفك الأجهزة الأمنية لغز الجريمة وتلقي القبض على المشتبه بارتكابها.

وكانت الجريمة قد وقعت في 28 من حزيران الماضي حيث عثر على جثة الضحيتين في احد الأودية قرب منزلهما بإحدى قرى اربد في الأردن واستمرت التحقيقات حولها والتي كانت تدور حول شاب عشريني جرى التحقيق معه والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ومنها أداة الجريمة.

وأوضح أن المشتبه به الرئيسي وضع تحت المراقبة طيلة الفترة الماضية وأسهمت واقعة العثور على السكين معلقة على إحدى أشجار الزيتون في فك لغزها حيث تم جلب المشتبه ومواجهته بالدلائل ليعترف بجريمته البشعة من خلال طعن الزوج 23 طعنة ولدى حضور زوجته للتدخل بادر بطعنها عدة طعنات قاتلة أيضا.

وأشارت التحقيقات الاولية الى خلافات شخصية بين المشتبه به والمجني عليه وباعترافاته ان نقاشا حادا وقع بينهما ليلة الجريمة تطور الى طعنه وطعن زوجته وجرهما إلى احد الأودية حيث ألقى جثتيهما وتخلص من السكين التي علقت على إحدى الأشجار بعد ان رماها.